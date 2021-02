El porter del Club Egara, Albert Pérez, durant el partit del seu retorn, dissabte passat. Rafa Martín El porter del Club Egara, Albert Pérez, durant el partit del seu retorn, dissabte passat.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Escurçant els terminis

Jordi Guillem

25.02.2021 | 04:00

Fa només un parell de mesos, concretament el 21 de desembre, el porter del Club Egara, Albert Pérez (26 anys), rebia l'alta. Els metges li havien notificat que el seu càncer estava superat. El passat 10 de juny li van detectar un limfoma de Hodgkin que el va obligar a viure l'experiència més traumàtica de la seva vida. A banda d'haver de passar pel tràngol de la quimioteràpia i amb totes les precaucions imposades per la Covid-19, l'internacional terrassenc no ha perdut ni un dia en la seva recuperació. Al costat del preparador físic del Club Egara, David Pino, ha treballat de valent per tornar a vestir-se les guardes i posar-se a defensar la porteria de l'Egara. Menys...