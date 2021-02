Hockey

25.02.2021 | 04:00

Just abans de l'inici del partit de lliga davant del Giner de los Ríos, el Club Egara va celebrar un petit acte de reconeixement a la seva primera plantilla pel divuitè títol de la Copa del Rei assolit el passat 13 de desembre en batre per 3 a 2 el Club de Campo a València. Així mateix, es va fer entrega d'una placa a l'internacional Pau Quemada, que va rebre el premi Fosbury 2020 com a millor esportista català de l'any.