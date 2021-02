Quatre palistes del Natació, preseleccionats pel Campionat d'Espanya

Frontennis

24.02.2021 | 04:00

Quatre jugadors del CN Terrassa han estat preseleccionats per la Federació Catalana de Pilota de cara al proper Campionat d'Espanya de frontennis en categoria infantil, cadet i juvenil que tindrà lloc el proper mes de març. Dissabte va celebrar-se el primer entrenament de cara a aquesta competició als frontons de Bac de Roda de Barcelona sota la direcció tècnica de Xavi Dalmases. Javier Alarcón i Nil Gómez han estat preseleccionats dins de la categoria infantil, mentre que el seu company Víctor González forma part dels escollits en la categoria cadet. Per la seva banda, el també jugador del club terrassenc Biel Vaghi ha estat elegit tant en categoria cadet com juvenil.