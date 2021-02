El conjunt juvenil femení del Club Egara es va proclamar subcampió a terres malaguenyes. El conjunt juvenil femení del Club Egara es va proclamar subcampió a terres malaguenyes.

Hockey sala. Camionat d'Espanya juvenil femení

Plata per al Club Egara

Redacció

24.02.2021 | 04:00

El Club Egara va tenir una actuació excel·lent al Campionat d'Espanya juvenil femení celebrat a la localitat malaguenya del Rincón de la Victoria. Ho va fer tot bé, però va fallar a la final, on va pagar el cansament acumulat i va perdre la final per un excessivament contundent marcador de 5 gols a 1 davant del San Pablo Valdeluz. El conjunt que entrenen Guillem Bausa i Patricio Keenan no va estar al seu nivell a la final. Va sortir excessivament nerviós davant d'un equip madrileny al qual havia derrotat per 4 a 0 en el darrer partit de la primera fase. El San Pablo va marcar els dos primers gols i va arribar al descans amb un avantatge de 2 a 0 gràcies als gols de Nerea Melero i...