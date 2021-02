Natació

Mario Mollà ha estat convocat per la seleccció espanyola a Font Romeu

24.02.2021 | 04:00

El nedador del Club Natació Terrassa Mario Mollà ha estat convocat com a integrant de la selecció espanyola absoluta per participar en una concentració en alçada que se celebrarà entre els dies 1 i 10 del proper mes de març a les instal·lacions de Font Romeu, a França. La llista elaborada pel seleccionador José Antonio del Castillo està formada per vuit nedadors. Al marge de Mollà, integren l'equip masculí Nicolás García (CD Gredos San Diego) i Álex Castejón i Sergio de Celis (CN Sabadell). Així mateix, l'equip femení està format per Catalina Corró, Marina Garcia, Aina Oliván i Nerea...