Una victòria per al petit Ohtman

23.02.2021 | 04:00

Othman Chreta Gamraoui, el futbolista aleví del Terrassa FC que va morir de manera inesperada el dia 14 va ser l'autèntic protagonista del partit. Els futbolistes van saltar al camp amb samarretes blanques de record al nen del futbol base i es va guardar un sentit minut de silenci a l'Olímpic. La plantilla i el tècnic van voler dedicar el triomf al petit Othman. Les primeres paraules de Juanjo García, l'entrenador del Terrassa, van ser per a ell. "M'agradaria dedicar-li la victòria a l'Othman. Sabem que ja no hi és i no crec que la seva família estigui per a gaires homenatges, però tots els que som pares sabem què significa això. El que ha passat és...