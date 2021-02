El capità Àlex Fernández, dedicant el seu gol a Othman Chreta Gamraoui, el nen de l'aleví "K" que va morir inesperadament. Nebridi Aróztegui El capità Àlex Fernández, dedicant el seu gol a Othman Chreta Gamraoui, el nen de l'aleví "K" que va morir inesperadament.

Futbol. Tercera divisió

Tot un golàs amb dedicatòria

Jordi Guillem

23.02.2021 | 04:00

La sobtada mort, diumenge 14 de febrer, d'Othman, un nen del futbol base del Terrassa, va consternar tant la seva família i amics com la mateixa entitat. Els futbolistes de la primera plantilla li volien dedicar la victòria diumenge davant del Santfeliuenc i van lluitar fins a l'extenuació per aconseguir-ho. No ho van tenir gens fàcil. En un dia en què el futbol passava a un segon terme, un dia fred i ventós, sense sol, gris, els jugadors van sortir a guanyar per Othman. I ho van fer. Aquesta novena victòria de la temporada deixa el conjunt que entrena Juanjo García a la mateixa segona posició que ocupava. Té 30 punts, només un menys que un Europa que el 3 de...