El davanter Tom Diawara, al centre de la imatge, perseguit pel defensa local Juanito i davant del porter Yamandú. Marc Elvira / CP San Cristóbal El davanter Tom Diawara, al centre de la imatge, perseguit pel defensa local Juanito i davant del porter Yamandú.

Futbol. Tercera divisió

Un punt que apropa a l'objectiu

Sergi Estapé

23.02.2021 | 04:00

Un punt, que es pot considerar com a just, és el que va sumar el San Cristóbal en la seva visita al Castelldefels, en un encontre presidit pel vent i en què hi va haver escasses ocasions per marcar en ambdós bàndols. Els d'Oliver Ballabriga, que ja fa set jornades consecutives que no coneixen la derrota, van disputar un partit molt correcte pel que fa a les tasques defensives, però en atac, no van estar gaire fluids i els va mancar profunditat. Els va costar molt trenar accions dignes d'acabar en gol, problema que van compartir amb els locals, que tampoc no van tenir el seu millor dia en l'apartat ofensiu. Amb aquest resultat, els parroquials continuen als llocs de privilegi de la...