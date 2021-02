Oliver Ballabriga dona per bo el resultat Oliver Ballabriga dona per bo el resultat

23.02.2021 | 04:00

"Veníem a guanyar i el que no podíem fer era perdre", va manifestar el tècnic del San Cristóbal, Oliver Ballabriga, a la conclusió del partit. L'entrenador dels parroquials va assegurar també que "ha fet molt aire i cap dels dos equips no volíem perdre i potser hem sortit precipitats" i va recordar que "continuem una setmana més sense perdre i hem mantingut la porteria a zero". Ballabriga va lamentar que "no hem jugat com havíem parlat i, si ho haguéssim fet, hauríem tingut alguna oportunitat". Va apuntar: "No estic content amb el partit, però els jugadors s'hi deixen la vida i això ho valoro molt" i...