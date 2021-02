Magí Serra va dirigir diumenge el seu darrer partit com a entrenador de l'Handbol Terrassa davant de l'Handbol Esplugues. Lluís Clotet Magí Serra va dirigir diumenge el seu darrer partit com a entrenador de l'Handbol Terrassa davant de l'Handbol Esplugues.

Magí Serra se'n va a Itàlia

23.02.2021

L'Handbol Terrassa s'ha quedat sense entrenador. Després de perdre diumenge per 25 gols a 32 a Can Jofresa davant de l'Handbol Esplugues, el tècnic vallesà Magí Serra va anunciar la seva marxa de l'entitat. Quan va arribar al club a principis de temporada ja va deixar clar que si li arribava alguna oferta interessant tindria les portes obertes per marxar. I així ha estat. Serra s'ha convertit en el nou entrenador del segon classificat de la primera divisió italiana d'handbol, el Raimond Handball Sàsser, de Sardenya. Aquest mateix vespre, Serra, de 39 anys, agafarà un ferri i viatjarà cap a l'illa de Sardenya. Demà ja té previst entrenar un Sàsser que es...