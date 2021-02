El Línia 22 torna de buit de la seva visita a un Complutense amb aspiracions

23.02.2021 | 04:00

El Línia 22 continua sense saber el que és guanyar a la màxima categoria del hockey després d'una nova derrota, en aquesta oportunitat al camp del Complutense, equip que manté aspiracions de colar-se entre els quatre primers classificats i disputar la "final four" pel títol. Els de Fernando Consul van aguantar bé en el primer quart del matx, però, a les acaballes, van encaixar el primer gol dels madrilenys, que va arribar en un penal-córner. La reacció dels terrassencs no va suposar cap gol i, a 10 minuts pel descans, els locals van augmentar la seva renda. Al tercer quart, el marcador no va patir cap canvi. En la part final del partit el Complutense va...