Futbo. Primera Nacional Femenina

Un gol a les postres va fer la guitza al Terrassa

23.02.2021 | 04:00

Un gol quan el temps estava exhaurit va perjudicar el Terrassa FC al camp de l'Europa i el va condemnar a una derrota per la mínima, quan tot semblava llest per un empat. Les de Joan Bacardit van merèixer millor sort en un partit on, a més, van encaixar un gol en pròpia porteria. Les terrassenques van sortir amb més empenta que les locals, però el seu domini no els hi va servir per avançar-se en el marcador. A vuit minuts pel descans, a més, la mala sort es va aliar amb Lydia, que en un intent de desviar la pilota, es va fer el gol en pròpia porteria. A la represa, Lydia es va poder refer i va assolir el gol de l'empat i, quan la igualada semblava inalterable, va arribar el...