García: "Ens ha passat el de sempre"

23.02.2021 | 04:00

L'entrenador del Terrassa FC, Juanjo García, va destacar el valor de la victòria. "Els primers vint minuts hem estat molt bé, jugant per dins i amb bones associacions. El gol ha arribat en el nostre millor moment". García explica així la davallada posterior de l'equip. "Ens ha passat el de sempre. Anem una mica cap avall, ens entren els nervis i ells ens inquietaven amb els dos puntes. El Santfeliuenc ens ha fet mal a la segona part, tot i que no ha tingut ocasions clares. Nosaltres hem pogut tancar el partit", comentava García, que destacava la importància de seguir en segona posició. "En aquesta lliga el més important és sumar de tres en tres. Ja tenim 30 punts i això és el més important". Des de l'altra banqueta, Andrés González, tot un veterà de la categoria, va dir que el Santfeliuenc havia "desaprofitat una bona ocasió per puntuar" en un camp on sempre ha perdut.