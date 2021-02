El lateral esquerre del Jabac, Romo, rep l'entrada d'un rival. Lluís Clotet El lateral esquerre del Jabac, Romo, rep l'entrada d'un rival.

Futbol. Divisió d'honor juvenil

Ensopegada d'un Jabac amb massa malencert

23.02.2021 | 04:00

El Jabac va desaprofitar una bona oportunitat davant d'un rival directe per fugir de la part baixa de la classificació, però li va faltar punteria per concretar les oportunitats que va fabricar. El conjunt d'Àlex López va merèixer un millor resultat enfront del Cerdanyola. Gol dels visitantsEl partit va començar amb igualtat, però, en el minut 19, els cerdanyolencs es van avançar en el marcador, amb un gol de Kevin, que va rematar un llançament de falta executada per Tébar. El Jabac va reaccionar i va estar a punt d'empatar sis minuts més tard, en un cop de cap per part d'Andreu, que el porter visitant Iker va evitar. Tot i els intents dels locals per igualar...