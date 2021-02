El local Francesc Roset, al centre, encerclat per Oriol Bozal, a l'esquerra, i Oriol Salvador. Lluís Clotet El local Francesc Roset, al centre, encerclat per Oriol Bozal, a l'esquerra, i Oriol Salvador.

Hockey, Divisió d'honor masculina

Una derrota evitable

Redacció

23.02.2021 | 04:00

Cap dels cinc últims classificats de la lliga de Divisió d'Honor va puntuar en aquesta tretzena jornada, segona de la segona volta, de manera que la classificació no ha experimentat canvis. Tampoc no va ser capaç de guanyar el CD Terrassa, que va encaixar dos gols en sengles errades defensives al primer quart d'hora i va haver d'anar sempre a contracorrent. La llosa va ser massa pesada per al conjunt de Les Pedritxes i tot i que els homes que prepara Ramon Rius ho van intentar, no van ser capaços de revertir el marcador, que va acabar en 1 a 2. El CD Terrassa continua novè amb deu punts, els mateixos que té un Jolaseta que tanca les tres places de descens. Els terrassencs es troben en zona...