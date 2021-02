Hockey. Divisió d'Honor femenina

Derrota del CD Terrassa davant del Taburiente, tot i avançar-se

23.02.2021 | 04:00

El CD Terrassa no va poder tornar de les Canàries amb un resultat positiu després de perdre per 3 a 1 amb el Taburiente, un rival directe de les terrassenques en la lluita per la quarta posició. El conjunt de Litus Ullés, es va avançar en el marcador molt aviat, en el minut 2 de joc, amb un gol de Fiona Adell. La reacció de les locals no es va fer esperar i, al minut 8, van empatar. Però, abans del descans, les canàries van marcar el 2 a 1 i, poc abans del final, van establir el 3 a 1. UD Taburiente, 3Cintia Santana, Guerra, Fernández, Bianchi, Juárez, Ruggieri, Ortiz, Natalia Deniz, Tejera, Patricia Deniz i Caldiz, equip inicial, Ojeda, Fabelo, Varela, Naomi Santana...