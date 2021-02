Cinquè empat a zero i vuitè matx sense rebre gols

23.02.2021 | 04:00

La bona marxa del San Cristóbal aquesta temporada parteix de la base d'una sòlida defensa, a la qual costa molt marcar-li gols. L'empat assolit pels egarencs aquest diumenge passat al Municipal Els Canyars, enfront del Castelldefels, va suposar el cinquè matx d'aquesta temporada que acaba sense gols. Abans, els d'Oliver Ballabriga havien empatat a zero quatre vegades, i totes com a local, contra Valls, Castelldefels, Terrassa FC i Manresa. A més d'aquests cinc encontres, n'hi ha hagut tres més en què els parroquials han acabat sense encaixar cap gol: va ser als triomfs al Municipal de Ca n'Anglada contra la Montañesa i el Santfeliuenc, tots dos per 1 a 0, i l'altre a Valls (0-1).