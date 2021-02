Magí Serra deixa d'entrenar l'Handbol Terrassa

Handbol. Primera Divisió Nacional

21.02.2021 | 21:35

L'Handbol Terrassa s'ha quedat sense entrenador. Després de perdre avui per 25 a 32 a Can Jofresa davant de l'Handbol Esplugues, el tècnic vallesà Magí Serra ha anunciat la seva marxa imminent de l'entitat. Des de dilluns agafarà l'equip Xavi Font, actual srgon entrenador i l'home que va portar Serra a Terrassa. Ell va ser qui va assolir l'ascens a Primera Nacional la temporada passada. Magí Serra va arribar aquesta temporada al conjunt terrassenc després d'entrenar a la Lliga Asobal i de dur a terme també dues experiències a l'estranger. Serra ha explicat a Diari de Terrassa que ha rebut una important oferta esportiva. El seu destí es farà públic els propers dies. Ha dit també que l'acord entre ell i el club per sortir és total. Quan va fitxar per l'Handbol Terrassa, Magí Serra ja va advertir que podria marxar si apareixia alguna oferta important, com ha estat el cas.