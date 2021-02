Albert Pérez reapareix amb l'Egara dos mesos després de superar el càncer

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

21.02.2021 | 17:18

El porter del Club Egara Albert Pérez ha tornat a ocupar la porteria del Club Egara menys de dos mesos després d'haver superat el linfoma de Hodgkin que li van detectar el passat 10 de juny. Després d'un llarg procés de quimioteràpia i de recuperació, el terrassenc va tornar-se a vestir de porter dissabte al Pla del Bon Aire per defensar la porteria del Club Egara. Va ser en el duel de la segona jornada de la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina que va enfrontar l'Egara amb el Giner de los Ríos valencià, que va acabar amb un contundent marcador de 6 gols a 1. El tècnic local Ramon Sala el va fer entrar al camp els deu darrers minuts de partit en substitució de Quico Cortès. Va ser un moment molt especial per a l'equip i especialment per a Pérez, que ha reaparegut abans del que s'esperava. Li van diagnosticar el càncer el juny passat i vuit mesos després ja ha pogut tornar a la competició. Ho va fer entre aplaudiments. El seu Egara segueix segon amb 31 punts, a tres del líder, el Club de Campo.