Xavi Betrán debutarà a la porteria a casa

20.02.2021 | 04:00

La gran absència del partit de demà a l'Olímpic serà la del porter titular Jose Ortega, que no s'havia perdut fins ara cap partit. El rubinenc Xavi Betrán debutarà com a titular. En els 14 partits anteriors, Ortega havia encaixat només quatre gols, el que suposa el millor balanç del grup. El capità va patir un fort i involuntari cop al genoll esquerre per part del seu company Lucas Viña durant un córner en el derbi de dissabte. Tot i que la lesió semblava greu, Ortega només pateix un lleu esquinç al lligament lateral intern del genoll. Es perdrà el partit de demà i el de diumenge vinent al camp de l'Europa.