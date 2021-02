El terrassista Carles Serrano, en una acció ofensiva. Lluís Clotet El terrassista Carles Serrano, en una acció ofensiva.

L'Handbol Terrassa rebrà l'Esplugues

20.02.2021 | 04:00

Demà a les 18 hores, l'Handbol Terrassa rebrà al pavelló municipal de Can Jofresa un dels rivals més complicats i competitius de la categoria, un Handbol Esplugues que juntament amb el líder, Sant Quirze, és el gran aspirant al títol. Els homes que entrena Magí Serra esperen fer bo a casa l'empat aconseguit el passat cap de setmana a la pista del Sant Esteve Sesrovires. Es troben en la zona còmoda de la taula i no tenen res a perdre davant d'un rival que a la primera volta els va guanyar per 32 a 24. A banda de les absències ja conegudes del central Fran Martínez i l'extrem Jairo Gómez, el tècnic Magí Serra disposa de tots els seus efectius...