El Terrassa FC visitarà demà el camp de l'Europa

Futbol. 1ª nac. fem.

20.02.2021 | 04:00

El conjunt femení del Terrassa FC s'enfrontarà demà a les 11.30 hores a l'Europa al Nou Sardenya. Les terrassenques no ho tindran gens senzill per puntuar al feu de les barcelonines, que tenen el doble de punts. Després d'imposar-se per 3 a 0 a l'Olímpic al Vic Riuprimer, les noies que dirigeix Joan Bacardit buscaran la seva segona victòria a domicili, on acumulen un balanç d'un triomf, un empat i cinc derrotes. Acumulen 11 punts, per 22 del conjunt barceloní, que ocupa la setena posició.