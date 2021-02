Només dos partits pendents per la Covid

20.02.2021 | 04:00

Quan s'han jugat ja un total de 12 de les 22 jornades de la lliga de Divisió d'Honor masculina, només queden dos partits per recuperar a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta del duel de la novena jornada, que havia d'enfrontar el RC Polo de Roger Pallarols i el Complutense madrileny i del partit que no es va poder jugar el passat cap de setmana entre el FC Barcelona i el Giner de los Ríos, ja que els valencians tenien diversos jugadors confinats. Aquest darrer partit s'ha reprogramat pel diumenge 21 de març, mentre que per al duel entre Polo i Complutense encara no hi ha data. Si bé en les primeres jornades va ser habitual la suspensió de partits, els equips els han pogut recuperar gairebé tots. Menys aquests dos.