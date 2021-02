Dos mesos sense perdre, tant a fora com a casa

20.02.2021 | 04:00

El San Cristóbal afronta aquest matx a casa del Castelldefels amb unes bones estadístiques com a visitant. El conjunt parroquial fa dos mesos que no coneix la derrota lluny del municipal de Ca n'Anglada. L'última vegada que els d'Oliver Ballabriga van perdre com a visitants aquesta temporada va ser al darrer partit de l'any 2020, el 20 de desembre, al camp de l'Europa, i per 2 a 0. A partir d'aquí, els parroquials han enllaçat dues victòries com a visitants en els dos partits que han disputat fora, concretament un 2-3 al camp de la Montañesa i un 0-1 al del Valls. L'ensopegada al camp del conjunt gracienc, però, també és l'última derrota en global del San Cristóbal. A més d'aquests dos triomfs a fora, ha empatat tres vegades i ha guanyat un matx a casa.