H. SALA. juvenil fem.

L'Egara a semifinals i l'Atlètic sense opció de medalla

20.02.2021 | 04:00

El Club Egara i l'Atlètic Terrassa van disputar ahir els seus dos primers partits de la primera fase del Campionat d'Espanya juvenil femení de hockey sala que se celebra a la localitat malaguenya de Rincón de la Victoria. Ambdós equips es van enfrontar en el primer partit i les del Pla del Bon Aire es van imposar per 3 gols a 1 a l'Atlètic Terrassa. En la jornada de tarda, l'Egara va golejar per 9 a 1 el Candelaria Málaga 91, mentre que l'Atlètic va perdre per un ajustat 5 a 6 davant del San Pablo Valdeluz. Aquest matí es tancarà la primera ronda. El Club Egara lidera el grup "A" amb els mateixos 6 punts que les madrilenyes i disputarà les semifinals d'aquesta...