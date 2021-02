El gran estadi del Mundial de hockey 2023

20.02.2021 | 04:00

La Federació índia de hockey ha presentat de manera virtual el que serà l'escenari principal de la Copa del Món masculina, prevista per a l'any 2023. El Birsa Munda International Hockey Stadium, amb capacitat per a 20.000 espectadors, està situat a Rourkela, una localitat de 250.000 habitants situada a la regió d'Odissa, al nord de l'Índia. L'estadi, que serà el més gran del país, es troba dins del campus de la Biju Patnaik University of Technology, al costat d'un petit aeroport encara no inaugurat.