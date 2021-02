El migcampista internacional de l'Atlètic Marc Sallés, rodejat de jugadors del Polo. Ambdós equips es veuran avui les cares. Alberto Tallón El migcampista internacional de l'Atlètic Marc Sallés, rodejat de jugadors del Polo. Ambdós equips es veuran avui les cares.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Un gran Atlètic-Polo

Jordi Guillem

20.02.2021 | 04:00

L'estrena de la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey no va ser gens bona. Per segona vegada en tota la temporada, cap dels quatre representants egarencs no va aconseguir la victòria. El Club Egara i el Línia 22 van perdre i l'Atlètic i el CD Terrassa van empatar. En aquesta tretzena jornada, els conjunts locals intentaran rescabalar-se d'aquests mals resultats i seguir lluitant pels seus objectius: el títol en el cas d'Egara i Atlètic i la permanència per a CD Terrassa i Línia 22. Sens dubte, el duel més apassionant de la jornada enfrontarà avui, dissabte, a les 13 hores, l'Atlètic amb l'RC Polo al camp Josep Marquès. Es tracta...