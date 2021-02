Una jugada de l'Egara - Club de Campo de la primera volta, que van guanyar les visitants. Lluís Clotet Una jugada de l'Egara - Club de Campo de la primera volta, que van guanyar les visitants.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Dues visites gens senzilles

Sergi Estapé

20.02.2021 | 04:00

Dos equips egarencs afronten la disputa de la tretzena jornada de la Divisió d'Honor femenina, Club Egara i CD Terrassa, i els dos ho fan com a visitants. I visiten dos escenaris complicats amb rivals difícils de superar com a locals. El tercer representant local a aquesta competició, l'Atlètic de Jordi Flo, ja va jugar el partit corresponent a aquesta jornada, a Can Salas, i contra el San Pablo Valdeluz, que va vèncer per 1 a 3. L'Egara, a priori, ho té molt difícil, ja que visita al totpoderós líder de la competició, i que només ha cedit un empat fins ara. El conjunt del Pla del Bon Aire juga demà a casa del Club de Campo amb la baixa sensible de la...