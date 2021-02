El CN Terrassa convoca eleccions a la presidència

Entitats

El CN Terrassa, l'entitat esportiva amb un major nombre de socis de la ciutat, ha convocat eleccions a la presidència. La junta directiva ha adreçat un comunicat als socis en el qual s'informa de l'inici d'aquest període electoral que es va iniciar el 18 d'abril i que culminarà el dia 31 de març amb la celebració de les votacions. L'actual junta directiva presidida per Jordi Martín va ser escollida el 9 de gener de 2016 per un període màxim de sis anys, pel que el seu mandat encara tenia un any de durada.

En el comunicat fet pel president i la seva junta directiva, s'explica que aquest és el moment oportú per la convocatòria d'eleccions. "Al llarg dels darrers mesos, hem fet una valoració del grau d'assoliment dels objectius establerts en el nostre programa electoral i els considerem assolits per

sobre del 90 per cent a nivell econòmic, social, esportiu, manteniment i noves infraestructures. Únicament quedava per concretar el compromís de la contractació de la redacció d'un projecte per a la realització d'una nova piscina coberta de 34x25 metres en finalitzar una nova legislatura, sempre sobre la base que aquesta despesa de projecte no fos assumida directament amb els ingressos ordinaris del Club. En aquest sentit, ja s'ha signat l'acord amb una empresa multinacional del sector aquàtic que assumeix específicament aquesta despesa", explica la directiva. "Per tant, és lògic que, un cop assolit un percentatge tan elevat en l'assoliment dels objectius plantejats per a la totalitat del període, donem per acabada la legislatura."

La junta directiva del CN Terrassa afegeix que en el moment actual és necessari construir un equip directiu sòlid. "Pensem que, enguany, es necessita una Presidència i una Junta Directiva forta i amb recorregut per afrontar una nova legislatura i prendre les decisions que calgui en tots

els àmbits de cara a la temporada vinent. I, sobretot, per seguir sent un club amb objectius ambiciosos i estar preparat per al futur a mitjà i llarg termini, perquè tota aquesta crisi sanitària, econòmica i social, algun dia passarà. Haurem de ser forts i competents en el present i estar preparats amb il·lusió i amb projectes potents que garanteixin el futur."