Hockey

Arrenca la segona volta a la Divisió d'Honor B

20.02.2021 | 04:00

Aquest cap de setmana comença la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor "B", la segona categoria en importància a nivell estatal. L'Egara 1935 torna a la competició viatjant a Canàries per enfrontar-se al Taburiente demà a les 12.30 del migdia hora peninsular. Els del Pla del Bon Aire són tercers amb 16 punts, a quatre de distància del líder, el Sardinero de Santander. Els grancanaris, per la seva banda, ocupen la cinquena posició amb 14 punts. En el duel de la primera volta, els del Pla del Bon Aire van golejar per 5 gols a 2 els canaris, que de cara a aquesta segona volta s'han reforçat amb la incorporació de l'argentí Facundo...