Justin Fashanu va obrir el camí Justin Fashanu va obrir el camí

Justin Fashanu va obrir el camí

19.02.2021 | 04:00

L'assetjament a què es va veure sotmès el va dur al suïcidi el 2 de maig de l'any 1998 a Londres. El futbolista anglès Justin Fashanu va néixer el 19 de febrer de l'any 1961 i ha passat a la història com el primer futbolista que sortia de l'armari i feia pública la seva homosexualitat en un àmbit tan masclista com el del futbol. Entre 1978 i 1977 va passar per un grapat d'equips, fonamentalment anglesos. En fitxar pel Nottingham Forest el 1981 es va convertir en el primer jugador negre amb un salari d'un milió de lliures. L'any 1998 va ser interrogat per la policia dels Estats Units quan un jove de 17 anys el va acusar d'agressió sexual. La policia va arxivar el cas per...