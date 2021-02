Sarai Gascón nedarà el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Sarai Gascón nedarà el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Natació adaptada

Sarai Gascón nedarà el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

18.02.2021 | 04:00

La nedadora paralímpica terrassenca Sarai Gascón prendrà part aquest cap de setmana en la sisena edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de natació. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Estaran presents en aquesta important cita de la natació adaptada els millors nedadors actuals. A banda de Sarai, que participa com a independent, hi haurà també Antoni Ponce (CN Sitges), Òscar Salguero (CN Sabadell), Núria Marquès (CN Sant Feliu) i Miguel Luque (Adapta2), tots ells amb opcions de sumar medalles als Jocs...