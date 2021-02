El Teatre Principal acollirà la Nit de l'Esportista 2020, en què es premiaran els millors esportistes terrassencs de l'any passat. Nebridi Aróztegui El Teatre Principal acollirà la Nit de l'Esportista 2020, en què es premiaran els millors esportistes terrassencs de l'any passat.

L'Esportista'20 serà al maig

Jordi Guillem

18.02.2021 | 04:00

Tot i que l'any 2020 no va ser especialment prolífic per a l'esport terrassenc a conseqüència de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19, Diari de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa no han tingut cap dubte a l'hora d'anunciar que la Nit de l'Esportista 2020 se celebrarà enguany amb tota normalitat, o almenys amb la normalitat que permeti la pandèmia. Els diferents clubs o entitats esportives de la ciutat, així com els mateixos esportistes a nivell particular, podran presentar la seva candidatura fins al dilluns 8 de març al Servei d'Esports de l'Ajuntament (servei.esports@terrassa.cat). Poden optar als premis els esportistes terrassencs que pertanyin a clubs o...