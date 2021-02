Andreu Enrich ha publicat el seu tercer llibre de temàtica esportiva, centrat en el hockey. Andreu Enrich ha publicat el seu tercer llibre de temàtica esportiva, centrat en el hockey.

Andreu Enrich ensenya trucs

Jordi Guillem

18.02.2021 | 04:00

"Volia escriure un llibre que el pogués llegir qualsevol jugador de hockey i en pogués aprendre alguna cosa per tal d'aplicar-la als partits. Que fos quelcom útil". Amb aquestes paraules explica el terrassenc Andreu Enrich, entrenador del Mannheimer alemany des del passat 1 de juny, l'objectiu amb el qual va escriure el seu nou llibre sobre hockey. Porta per títol "50 consells de jugadors intel·ligents" i aquells jugadors que el llegeixin hi trobaran precisament això: consells, trucs, recomanacions, petites astúcies o argúcies per a treure el màxim rendiment en el moment de la competició. No es tracta, en absolut, d'una obra per a aplicar en la...