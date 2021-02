Vicky Losada, aixecant el trofeu a Logronyo. FCB Vicky Losada, aixecant el trofeu a Logronyo.

Futbol. Copa de la Reina

Vicky Losada aixeca la Copa

Redacció

17.02.2021 | 04:00

La jugadora terrassenca Vicky Losada (que el 5 de març farà 30 anys) es va proclamar el cap de setmana passat campiona de la Copa de la Reina amb el seu equip, el FC Barcelona. El conjunt que prepara Lluís Cortés va derrotar el Logroño per 3 a 0 a la gran final disputada dissabte a Málaga, corresponent a la temporada 2019-2020, que no es va poder disputar en el seu moment a causa de la pandèmia de la Covid-19. Vicky Losada, com a capitana del conjunt blaugrana, va ser l'encarregada de recollir i aixecar el trofeu, corresponent a la temporada passada. La futbolista terrassenca no va formar part de l'equip titular, però sí que va participar en la final substituint Aitana en el...