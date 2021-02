Una acció del derbi vallesà disputat dissabte a Sabadell. MARC ELVIRA Una acció del derbi vallesà disputat dissabte a Sabadell.

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Valuós empat per al Jabac

17.02.2021 | 04:00

El Jabac va marxar del complex esportiu Olímpia de Sabadell amb un valuós punt després d'empatar a un gol. Els jugadors que prepara Àlex López van fer un molt bon partit i es van avançar en el marcador quan faltaven dos minuts per arribar al descans gràcies a un gol de Garrido. A la primera meitat, cap dels dos equips es va prendre les regnes del partit i tampoc no hi va haver massa oportunitats, però la diana dels terrassencs els va dur al descans amb un avantatge mínim. A la segona part, els terrassencs es van dedicar a mantenir el resultat davant d'un Centre d'Esports Sabadell que buscava l'empat amb insistència. Finalment va arribar al minut 82 gràcies a un...