Cesc Reina, Oriol Pérez, Eric Rodelas, Gisela Guerrero i Julia Luis. Cesc Reina, Oriol Pérez, Eric Rodelas, Gisela Guerrero i Julia Luis.

Natació. Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes

Quatre ors per al CN Terrassa

17.02.2021 | 04:00

Els nedadors del Club Natació Terrassa Eric Rodelas, Julia Luis, Oriol Pérez i Gisela Guerrero van contribuir de manera important a la victòria de Catalunya en el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes, que va celebrar-se a la Piscina Parque del Oeste d'Oviedo. La selecció catalana va encapçalar la classificació final conjunta amb un total de 1.260,5 punts, per davant de Madrid, segona amb 1.104, i de la Comunitat Valenciana, tercera amb 1.095. El club va comptar amb un altre representant en aquesta cita, el tècnic Cesc Reina, que va formar part de la delegació catalana com a entrenador de l'equip júnior masculí. Quant als resultats individuals, en...