El porter del Terrassa Ortega pateix un esquinç lleu al genoll

Ortega no pateix cap lesió greu al seu genoll esquerre.

Futbol. Tercera Divisió

17.02.2021 | 23:26

Tal com s'esperava, la lesió que va patir el porter del Terrassa FC Jose Ortega en el derbi de dissabte passat al camp del San Cristóbal no és greu. Ortega ha estat sotmès a una ressonància magnètica i avui n'ha conegut els resultats, que han estat positius. S'ha confirmat que el porter s'estarà només un parell de setmanes de baixa. Pateix un esquinç lleu del lligament lateral intern del genoll esquerre. Fins que no es recuperi, el rubinenc Xavi Betrán ocuparà la porteria del conjunt que entrena Juanjo García. Ortega és, amb 5 dianes, el porter menys golejat de la categoria.