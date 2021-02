L'Atlètic Terrassa es va classificar en segona posició al Campionat d'Espanya juvenil d'hoquei sala. L'Atlètic Terrassa es va classificar en segona posició al Campionat d'Espanya juvenil d'hoquei sala.

Hoquei sala. Campionat d'Espanya juvenil masculí

L'Atlètic, subcampió juvenil

Redacció

17.02.2021 | 04:00

La final de l'edició d'enguany del Campionat d'Espanya juvenil masculí d'hoquei sala va ser la mateixa que la de la temporada passada. El resultat, però, va ser diferent. Si llavors els de Can Salas es van imposar per 4 gols a 3 al Júnior, diumenge els santcugatencs es van venjar amb solvència dels terrassencs, als que es van imposar per un contundent marcador de 8 gols a 1. No va ser un bon partit per al conjunt que entrena Jaume Bosch, que ben aviat es va veure per darrere en el marcador. Van encaixar 4 gols a la primera part i 4 més a la segona. Quan faltaven tres minuts, Pol Cabré-Verdiell va anotar el gol de l'honor per als de Bosch. La distància va anar augmentant de manera...