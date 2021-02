Les futbolistes del Terrassa FC celebren la valuosa victòria aconseguida a l'Estadi Olímpic davant del conjunt osonenc. JUANMA MEDINA / TERRASSA fc Les futbolistes del Terrassa FC celebren la valuosa victòria aconseguida a l'Estadi Olímpic davant del conjunt osonenc.

Futbol. Primera Nacional femenina

Canvi de xip del Terrassa FC

Redacció

17.02.2021 | 04:00

Haver sumat un sol punt en les darreres nou jornades havia esdevingut un peatge insostenible per al Terrassa FC, que necessitava una reacció per començar a escalar posicions a la taula classificatòria. El conjunt que prepara Joan Bacardit es va imposar diumenge per 3 a 0 a l'Estadi Olímpic al Vic Riuprimer, cinquè classificat. Les terrassistes, que en són ja dotzenes, van signar el seu millor partit de la temporada. Si bé la setmana passada ja s'havia notat una important millora en el seu joc, davant les osonenques van dominar en tot moment i van disposar d'oportunitats per a endur-se una golejada encara més àmplia que el 3 a 0 que assenyalava el marcador al final del partit....