Ari ja va reforçar la porteria local

17.02.2021 | 04:00

L'equip femení del Terrassa FC ha reforçat la seva porteria amb la incorporació d'Ariadna Sáez, coneguda futbolísticament com a Ari, La futbolista de Vilassar de Mar té 23 anys i arriba provinent del CE Europa, equip on va començar la temporada i del que es va desvincular fa unes setmanes per fitxar per l'Espanyol "B", Finalment, el fitxatge es va frustrar i ha arribat al Terrassa. Diumenge va disputar el seu primer partit a les ordres del conjunt que prepara Joan Bacardit. Ari va sortir de les categories inferiors de la UE Vilassar de Mar (2009-2011). Posteriorment va jugar al CE Sant Gabriel (2011-2013), el RCD Espanyol (2014-2017) i el primer equip de l'Europa (2017-2020) i el...