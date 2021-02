El tècnic del San Cristóbal, Oliver Ballabriga (esquerra), amb el del Terrassa, Juanjo García. Nebridi Aróztegui El tècnic del San Cristóbal, Oliver Ballabriga (esquerra), amb el del Terrassa, Juanjo García.

El punt deixa tothom satisfet

Jordi Guillem

15.02.2021 | 21:15

Tots dos entrenadors van acabar donant per bo l'empat en el derbi. "Segur que demà estaré molt satisfet amb aquest empat. Avui la sensació és que mereixíem més. Hem fet un bon treball i l'empat és bo, però penso que a la segona part hem estat millor que ells. No hi ha hagut ocasions clares, però la sensació era que estàvem molt a prop de fer el gol. Tot i això, al primer temps el Terrassa ha tingut més la pilota. Al final és un punt contra el líder, un Terrassa que és el millor dels vint-i-dos que hi ha a Tercera. Els meus jugadors han fet un treball fenomenal", explicava Oliver Ballabriga, tècnic del San...