La jugadora local, Estel Forte, a la dreta, pugna amb Xantal Giné, del conjunt barceloní. Lluís Clotet La jugadora local, Estel Forte, a la dreta, pugna amb Xantal Giné, del conjunt barceloní.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

El Polo sentencia el matx abans del descans

15.02.2021 | 21:15

Dos gols del Polo abans del descans van pesar massa i el CD Terrassa no va poder sumar cap punt a la represa de la competició. Les de Litus Ullés, tot i que van poder reduir distàncies als inicis del tercer quart, ja no van poder revertir la situació i van acabar amb una derrota en el primer partit de l'any. Després d'un primer quart amb bones intencions per part dels dos conjunts, però sense que s'estrenés el marcador, al principi del segon, les barcelonines es van avançar, en una jugada que va resoldre Florencia Teves. El CD Terrassa va reaccionar sense encert i, quan s'arribava al temps de descans, l'equip visitant va aconseguir ampliar la seva renda amb el segon gol, una altra...