Hockey. Divisió d'Honor masculina

Magnífic empat del CD Terrassa al camp de l'RC Polo, un dels aspirants al títol

15.02.2021 | 21:15

La represa de la Lliga va ser del tot positiva pel CD Terrassa. El conjunt que prepara el tècnic Ramon Rius va sumar un valuosíssim empat al camp del RC Polo, un dels clars aspirants a guanyar el títol de Lliga. No va ser fàcil pels de Les Pedritxes poder sumar un punt a un camp tan complicat i van haver d'esperar a les acaballes per poder marcar el definitiu gol que significava l'empat a dos. El conjunt barceloní que entrena l'egarenc Roger Pallarols, havia cedit punts a casa contra els equips de dalt i, en aquesta ocasió, no va poder superar un CD Terrassa que no es va rendir en cap moment. El partit semblava que es començava a decantar a dos minuts per a la conclusió del segon...