El defensa del conjunt local, Dani de Miguel, en una acció del partit contra els càntabres. Lluís Clotet El defensa del conjunt local, Dani de Miguel, en una acció del partit contra els càntabres.

Hockey. Divisió d'honor masculina

El Línia 22 encaixa una clara derrota

Redacció

15.02.2021 | 21:15

El Línia 22 no va poder trencar el malefici que l'està condemnant de moment a no saber el què és una victòria, i va perdre de manera contundent a casa enfront d'un RS Tenis molt efectiu i que va saber aprofitar les seves oportunitats per obtenir una golejada a domicili. Els de Fernando Cónsul, tot i els seus intents, no van tenir encert en les seves ocasions i van rebre dos gols molt seguits abans del descans que van ser determinants. Els inicis del matx van ser força equilibrats i el Línia 22 va intentar sorprendre un Tenis ben posicionat i que esperava les seves opcions. Tot i els intents atacants dels dos equips, el marcador es mantenia inalterable al final del primer quart. Al...