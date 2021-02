Hockey. Divisió d'Honor masculina

Els jugadors de l'Atlètic van rescatar un punt

15.02.2021 | 21:15

L'Atlètic va sumar un punt a Sant Cugat del Vallès després d'empatar a dos gols al camp del Júnior. Els de Can Salas, que van marcar primer, van haver d'anar a contrarellotge després que els locals aconseguissin dos gols. Finalment, els terrassencs van poder igualar gràcies a un penal-córner. El partit semblava posar-se de cara pels de Xero Gasol quan, en el minut 13, Jordi Bonastre va marcar el primer gol pel seu equip. Quan es jugava el minut 10 de la segona meitat, els locals van empatar en una jugada de penal-córner a càrrec d'Oriol Malgosa. Sense temps per pair l'empat a un, els de Gasol van encaixar un nou cop, en aquesta ocasió per part de Ton Elías. Amb...