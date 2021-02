Hockey. Divisió d'Honor femenina

Les noies de l'Atlètic femení no poden amb el Club de Campo

15.02.2021 | 21:15

L'Atlètic no va poder fer res en la seva visita al totpoderós club de Campo, líder destacat i que només ha cedit un empat en les dotze jornades que ha disputat. El conjunt de Jordi Flo va rebre dos gols en un minut al principi del partit i va no va tenir res a fer davant el potencial del conjunt madrileny. Amb aquesta derrota, les de Can Salas baixen una posició a la taula classificatòria i ara se situen a la desena posició. El matx no va poder començar pitjor pels interessos de les de Flo que, en el minut 5, van encaixar el primer gol, obra de Candela Mejías. Per acabar-ho d'adobar, un minut més tard, el conjunt madrileny va aconseguir ampliar el resultat a favor seu...