La intensitat supera els gols en el derbi

Jordi Guillem

15.02.2021 | 21:16

De gols no n'hi va haver i d'ocasions clares tampoc. Però no va faltar ni la lluita fins al darrer segon ni el compromís. Dues de les tres millors defenses del grup es van enfrontar dissabte. En un derbi amb tanta intensitat com poques oportunitats, el CP San Cristóbal i el Terrassa FC van empatar sense gols al camp municipal de Ca n'Anglada. Aquest just repartiment de punts deixa els terrassistes amb els tres punts d'avantatge amb què arribaven al derbi terrassenc. En aquesta setzena jornada, l'Europa es va imposar per 1 a 0 el Manresa, deixant el Terrassa FC segon amb 27 punts, a tres de distància d'un San Cristóbal que és quart amb 24, ubicat a tres dels terrassistes i a sis de la...