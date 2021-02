La intensitat supera els gols en el derbi

Jordi Guillem

15.02.2021 | 21:16

De gols no n'hi va haver i d'ocasions clares tampoc. Però no va faltar ni la lluita fins al darrer segon ni el compromís. Dues de les tres millors defenses del grup es van enfrontar dissabte. En un derbi amb tanta intensitat com poques oportunitats, el CP San Cristóbal i el Terrassa FC van empatar sense gols al camp municipal de Ca n'Anglada. Aquest just repartiment de punts deixa els terrassistes amb els tres punts d'avantatge amb què arribaven al derbi terrassenc.

En aquesta setzena jornada, l'Europa es va imposar per 1 a 0 el Manresa, deixant el Terrassa FC segon amb 27 punts, a tres de distància d'un San Cristóbal que és quart amb 24, ubicat a tres dels terrassistes i a sis de la sisena posició.

Tots dos equips van buscar el triomf en tot moment, amb sengles propostes clarament ofensives però també amb un fort component pragmàtic. Va ser un duel marcat pel futbol directe i les segones i terceres jugades, però les defenses es van acabar imposant clarament als atacs. L'esportivitat va ser exquisida, tot i que en diversos moments del partit la tensió acumulada i les ganes de guanyar van dur a diversos intents de tangana que van quedar en res.

El Terrassa va començar millor

Els terrassistes van proposar més a la primera part i van intentar trenar jugades, però els parroquials van saber aguantar a la perfecció en defensa. A la represa, tots dos equips van buscar la victòria sense èxit. En els sis minuts de descompte, tots dos equips van intentar donar la sorpresa, però el marcador no es va moure tot i els intents de tots dos equips per endur-se els tres punts que hi havia en joc.

Els d'Oliver Ballabriga segueixen sense perdre cap partit al seu feu. Pel Terrassa, la pitjor notícia va ser la lesió del seu porter Ortega, que al minut 85 va haver de ser substituït pel porter suplent Xavi Betrán en haver-se fet mal uns minuts abans al genoll esquerre en una topada amb un rival a la sortida d'un córner. Caldrà estar pendent de la ressonància a què serà sotmès, però el futbolista va abandonar el camp plorant, tement-se una lesió greu que tot apunta que no ho serà.

El derbi enfrontava dos equips que gestionen a la perfecció els tempos defensius. I si alguna cosa van saber fer és no despullar-se en defensa i no donar cap mena de facilitat al seu rival. Els amfitrions segueixen sense perdre a casa, mentre que els visitants han encaixat només cinc gols en tota la lliga. Juanjo García va sortir amb una línia de tres centrals formada per Pelegrín, Castillo i Mico, amb els habituals Salva Torreño i Lucas Viña a les bandes. Els d'Oliver Ballabriga van mantenir el dibuix habitual, amb Adrien, que va fer tot un partidàs, acompanyant Tino Mendoza al doble pivot i Chechu despenjat a la banda dreta de l'atac.

Primeres oportunitats

El futbolista balear del Terrassa FC Jaume Pascual va signar la primera arribada del Terrassa. Va ser només començar. El Terrassa, amb un Josu en tot moment molt actiu, generava perill a dalt acompanyant Jaume Pascual i Sergi Arranz, que va tornar a ser canviat al tram final. El San Cristóbal es va adonar ben aviat que li convenia defensar-se bé i sortir a la contra. Àlex Fernández i Josu van assajar sengles remats al minut 18. Al 26, un llançament lliure indirecte dins l'àrea va acabar amb un xut desviat de Lucas Viña. Al San Cristóbal, Tom Diawara ho intentava per l'esquerra amb més voluntat que encert. El Terrassa era conscient de la seva perillositat en la construcció ofensiva i va saber perfectament com aturar-lo. Al minut 35, Sergi Arranz va perdonar en l'ocasió més clara de tot el partit, en què no va ser capaç de rematar una gran passada del lateral Salva Torreño, que es va projectar en atac amb l'habitual compromís.

A la segona part, el San Cristóbal es va anar sentint cada vegada més còmode. Al minut 67, un omnipresent Adrien ho va provar en un llançament de falta, com Óscar Sierra al 69. Quan faltava només un quart d'hora per al final de la comtessa, el conjunt de Ca n'Anglada va encadenar fins a cinc córners consecutius. Va ser el moment de més perill del conjunt que prepara Oliver Ballabriga. En el darrer d'aquests córners, Chechu va flirtejar amb el gol olímpic al minut 76, però Ortega va salvar el gol. Fou precisament en aquesta jugada quan es va lesionar i va haver d'abandonar el camp al minut 85 després d'intentar en va continuar sobre el rectangle de joc. Ja en els sis minuts de descompte, tots dos equips van reincidir en el futbol directe, però amb un punt de lògica precaució.

Cap dels dos no volia que una errada tirés per terra tot el treball fet fins llavors. El xiulet final va certificar el repartiment de punts. Els de Ballabriga segueixen sense perdre a casa. També sense guanyar al Terrassa en els cinc partits que els han enfrontat en les tres darreres temporades. La victòria de l'Europa va deixar el Terrassa sense el lideratge, però els dos conjunts egarencs van sortir reforçats del derbi, ja que continuen amb la seva dinàmica positiva. Ara els queden sis i cinc partits respectivament per tancar una primera volta que els ha de situar al grup de dotze equips que lluitaran per l'ascens a la nova categoria. Diumenge, el San Cristóbal visitarà el Castelldefels, mentre que el Terrassa FC rebrà el Santfeliuenc. I ho faran amb la moral intacta i reforçats en els seus criteris.

CP SAN CRISTÓBAL. Carles Segura, Óscar Sierra, Ricki, Cristian, Mario Domingo, Adrien, Tino Mendoza, Chechu, Mario Cantí, Tom Diawara i Obispo. Roger Escamilla va substituir Chechu al minut 79; i Abde a Obispo al minut 92.

TERRASSA FC. Ortega, Salva, Castillo, Pelegrín, Mico, Lucas Viña, Àlex Fernández, Galeano, Jaume Pascual, Josu i Arranz. Agudo va substituir Jaume Pascual al minut 69; Xavi Betrán a Ortega i Albert López a Sergi Arranz al 86; i Adri Lledó a Galeano al 95.

Àrbitre. Rubén Mancera Antón, de la delegació del Maresme. Va ensenyar targetes grogues al jugador local Tino Mendoza i al tècnic local Oliver Ballabriga i al preparador de porters visitant Miguel Ángel Álvarez.