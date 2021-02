Hockey. Divisió d'Honor masculina

Inesperat ensopec de l'Egara masculí

15.02.2021 | 21:15

L'Egara no va tenir un retorn feliç a la competició i va caure de manera inesperada al camp del Jolaseta, equip situat a la part baixa de la classificació. Els de Ramon Sala, tot i avançar-se en el marcador, van veure com els bascos remuntaven. Tot i aquesta derrota, la segona de la temporada, els egarencs es mantenen a la segona posició de la classificació. El matx va començar força bé pels interessos dels del Pla del Bon aire que, en el minut 17, van aconseguir el 0 a 1, gràcies a un penal-córner resolt per l'especialista, Pau Quemada. El Jolaseta, però, va poder aconseguir el gol de l'empat, sis minuts més tard, en un stroke que va convertir...